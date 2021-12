I Litfiba danno l’addio con un tour | “Litighiamo su tutto ma ci vogliamo bene Gli Oasis ci fanno una s***!”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 14 dicembre 2021) Piero Pelù e Ghigo Renzulli hanno annunciato a Milano i festeggiamenti per i 40 anni di carriera dei(più 2 anni a causa del Covid) con unal via da aprile 2022. Sarà ildele di separazione definitiva. “L’ultimo Girone” chiuderà la storia di una band che ha segnato la musica italiana con 13 album e 10 milioni di copie vendute tra impegno sociale, battaglie civili, ambientali e diritti umani. Dai primi passi alla cantina di Via de’ Bardi a Firenze appena ventenni agli show live in giro per l’Europa: “Incontravamo tantissime band in quel periodo. Negli Anni 80 ierano anche più conosciuti in Francia che nel nostro Paese. Abbiamo iniziato nelle cantine e dormivano nei nostri furgoni scassati – ricordano Pelù e Renzulli -. Eravamo cinque ragazzi raccattati dalla strada e ...