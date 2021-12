Harry e Meghan scavalcano William e Kate e sono re e regina… di cosa? (Di martedì 14 dicembre 2021) Meghan Markle e il principe Harry “strappano la corona” a William e Kate Middleton. No, non stiamo parlando delle ormai note beghe familiari, ma dell’influenza che hanno su Instagram il Duca e della Duchessa del Sussex, che ha ormai superato quella del fratello di Harry e di sua moglie. Harry e Meghan sono comparsi in oltre 2,4 milioni di hashtag su Instagram quest’anno, battendo i “Cambridges” (fermi a 2,2 milioni). LEGGI ANCHE => Carlo è “profondamente scioccato” da Harry: il rapporto tra padre e figlio peggiora sempre di più La regina e il suo defunto marito, il principe Filippo, si sono assicurati il ??terzo posto con 1,4 milioni di hashtag, almeno stando a quanto riportato dall’Express e dal ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 14 dicembre 2021)Markle e il principe“strappano la corona” aMiddleton. No, non stiamo parlando delle ormai note beghe familiari, ma dell’influenza che hanno su Instagram il Duca e della Duchessa del Sussex, che ha ormai superato quella del fratello die di sua moglie.comparsi in oltre 2,4 milioni di hashtag su Instagram quest’anno, battendo i “Cambridges” (fermi a 2,2 milioni). LEGGI ANCHE => Carlo è “profondamente scioccato” da: il rapporto tra padre e figlio peggiora sempre di più La regina e il suo defunto marito, il principe Filippo, siassicurati il ??terzo posto con 1,4 milioni di hashtag, almeno stando a quanto riportato dall’Express e dal ...

