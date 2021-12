Grandi opere, scadenze fantasma. Il ministro Giovannini parla di cronoprogrammi. Ma in 50 cantieri commissariati il timing è un mistero (Di martedì 14 dicembre 2021) La metà delle opere commissariate dal ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili (Mims) non ha nemmeno un cronoprogramma pubblico. Le scadenze restano quindi avvolte nel mistero. Nonostante le promesse di trasparenza fatte dal numero uno del Mims, Enrico Giovannini, a distanza di mesi dalle nomine dei commissari mancano le schede per conoscere il timing di oltre 50 cantieri su cui il governo Draghi è intenzionato ad accelerare. COMMISSARI. Peraltro proprio Giovannini, rispondendo a un’interrogazione alla Camera, ha parlato di “cronoprogramma rispettato” finora. Il punto è che per oltre 50 opere, su 102, manca proprio il cronoprogramma. La vicenda è iniziata ad aprile 2021, quando c’è stata la prima infornata di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 14 dicembre 2021) La metà dellecommissariate dal ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili (Mims) non ha nemmeno un cronoprogramma pubblico. Lerestano quindi avvolte nel. Nonostante le promesse di trasparenza fatte dal numero uno del Mims, Enrico, a distanza di mesi dalle nomine dei commissari mancano le schede per conoscere ildi oltre 50su cui il governo Draghi è intenzionato ad accelerare. COMMISSARI. Peraltro proprio, rispondendo a un’interrogazione alla Camera, hato di “cronoprogramma rispettato” finora. Il punto è che per oltre 50, su 102, manca proprio il cronoprogramma. La vicenda è iniziata ad aprile 2021, quando c’è stata la prima infornata di ...

