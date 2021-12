Eleonora Daniele demolita in diretta | esplode lo scandalo | “Vergognoso”

Leggi su specialmag

(Di martedì 14 dicembre 2021)al centro della polemica dopo il servizio andato in onda questa mattina a “Storie Italiane”: ecco cos’è successo.a “Storie Italiane” (screenshot raiplay)La conduttrice del programma,, finisce di nuovo nell’occhio del ciclone dopo l’ennesimo controverso servizio andato in oggi oggi a “Storie Italiane”. Un’inviata del programma ha intervistato la signora Rosa, una delle sopravvissute del disastro di Ravanusa che, al momento, è ricoverata in ospedale. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>ci ricasca, nuova polemica in corso: “Le mancano le basi” L’anziana, visibilmente scossa, ha confidato alle telecamere il suo stato d’animo e la preoccupazione per gli altri membri della sua famiglia ...