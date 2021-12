Covid | “Siamo di fronte a uno tsunami di casi”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 14 dicembre 2021) La situazionenon accenna a migliorare. Gli ospedali sono di nuovo pieni a causa della varianti Delta e Omicron che si diffondono sempre di più. “diad unodi”, afferma Maria van Kerkhove, responsabile tecnica dell’Oms. In Inghilterra gli ospedali sono pieni al 96%. Hotel trasformati in ospedali per ospitare iche hanno bisogno ancora di assistenza domestica. Situazionecontinua a peggiorare: il messaggio di Maria van Kerkhove A quasi due anni dallo scoppio dell’emergenza-19 la situazione non accenna ancora a migliorare, anzi. A causa delle varianti Delta e Omicron, che hanno primeggiato negli ultimi mesi, isono in continuo ...