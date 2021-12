Circolare del Viminale, agli agenti No Vax via il tesserino, l’arma e le manette (Di martedì 14 dicembre 2021) Le nuove misure disposte dal ministero dell’Interno collegate all’obbligo vaccinale per gli agenti. Chi non le rispetta sarà anche multato fino a 1500 euro Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 14 dicembre 2021) Le nuove misure disposte dal ministero dell’Interno collegate all’obbligo vaccinale per gli. Chi non le rispetta sarà anche multato fino a 1500 euro

Agenzia_Ansa : Scatta da domani l'obbligo vaccinale del personale della scuola, pronta la circolare con le indicazioni per i contr… - fattoquotidiano : Ritiro dell’arma e sospensione per gli agenti non vaccinati: mercoledì scatta l’obbligo per le forze dell’ordine, l… - Radio1Rai : ??Ai poliziotti non vaccinati sarà ritirata l’#arma. Lo stabilisce una circolare del capo della #Polizia Lamberto Gi… - nikinik64773225 : RT @CarlaKaky: Da domani sospensione per gli agenti di polizia non vaccinati (e sono tantissimi)... l'ultimo abominio di un Governo di frat… - Frances18895751 : RT @sostengoi40: Da domani, per colpa di questo governo, l'Italia sarà meno sicura. #AdessoDIBBA -