Caos sorteggi | Condò duro | “Brutta figura planetaria”

Leggi su sportface

(Di martedì 14 dicembre 2021) Paolosul suo editoriale per ‘Repubblica’ parla di “” per commentare l’errore alo degli ottavi di Champions League che ha spinto la Uefa a ripetere l’operazione a Nyon. “È possibile che tutti noi si sia persone estremamente intelligenti, ma l’idea che per applicare a uno degli ottavi di Champions i tre noti criteri – 1) prime contro seconde; 2) non si incrocia l’avversaria del girone; 3) niente derby – sia necessario “il software di un provider esterno” lascia stupefatti. (…) Sia come sia dalle 15 non analizzano più i temi tecnici delo, ma chi abbia vinto e chi abbia perso la seconda pesca chiaramente diversa dalla prima. Unaalla cui ...