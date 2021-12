Calcio: Procura Figc archivia il caso Suarez (Di martedì 14 dicembre 2021) Roma, 14 dic. - (Adnkronos) - La Procura della FederCalcio ha archiviato il caso di Luis Suarez e del suo esame di italiano all'Università di Perugia. Lo annuncia la Figc con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale. "La Procura Federale, su conforme parere della Procura Generale dello Sport, ha disposto nei giorni scorsi l'archiviazione “allo stato degli atti” del procedimento relativo all'indagine della Procura della Repubblica di Perugia sull'esame del calciatore Suarez volto ad ottenere la cittadinanza italiana, in attesa della trasmissione di eventuali ulteriori atti di indagine e/o processuali dalla competente Autorità Giudiziaria. Dalla documentazione ricevuta dalla Procura ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021) Roma, 14 dic. - (Adnkronos) - Ladella Federhato ildi Luise del suo esame di italiano all'Università di Perugia. Lo annuncia lacon una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale. "LaFederale, su conforme parere dellaGenerale dello Sport, ha disposto nei giorni scorsi l'zione “allo stato degli atti” del procedimento relativo all'indagine delladella Repubblica di Perugia sull'esame del calciatorevolto ad ottenere la cittadinanza italiana, in attesa della trasmissione di eventuali ulteriori atti di indagine e/o processuali dalla competente Autorità Giudiziaria. Dalla documentazione ricevuta dalla...

