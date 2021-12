Animal Equality | primo passo verso la fine della strage dei pulcini

Advertising

La campagna di sensibilizzazione portata avanti dae da altre associazioni animaliste contro l'abbattimento selettivo dei pulcini maschi, è arrivata in Parlamento. L'emendamento presentato al Governo prevede il recepimento delle ...Trasporto di animali vivi in Europa: il voto della commissione ANIT Come riportato in un comunicato di, sembrano esservi segnali positivi sul fronte dei trasporti degli animali. ...Animal Equality fa sapere che da Assoavi arriva un primo impegno per fermare la strage quotidiana dei pulcini maschi ...Oggi nella filiera industriale questi pulcini sono considerati inutili per due motivi. Per prima cosa non sono in grado di deporre le uova e poi non vengono allevati come polli da carne, perché cresco ...