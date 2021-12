Al via il nuovo programma Maserati Classiche (Di martedì 14 dicembre 2021) MODENA (ITALPRESS) – Maserati Classiche prende ufficialmente il via, dopo l'annuncio dato lo scorso anno in occasione dell'evento “MMXX: Time to be Audacious”, che ha inaugurato la nuova Era del Brand: la prima vettura stradale a ricevere la certificazione di autenticità Maserati è una Mistral 3700. Maserati Classiche è il dipartimento della Casa del Tridente che tutela e promuove la conservazione e l'originalità del proprio patrimonio automobilistico. Un servizio di assistenza esclusivo, dedicato a clienti e collezionisti del Marchio, da oggi prevede anche un processo di certificazione di autenticità. La prima vettura stradale certificata dal programma Maserati Classiche è una Mistral 3700, costruita nel marzo 1969, con livrea argento Auteuil. Questa ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021) MODENA (ITALPRESS) –prende ufficialmente il via, dopo l'annuncio dato lo scorso anno in occasione dell'evento “MMXX: Time to be Audacious”, che ha inaugurato la nuova Era del Brand: la prima vettura stradale a ricevere la certificazione di autenticitàè una Mistral 3700.è il dipartimento della Casa del Tridente che tutela e promuove la conservazione e l'originalità del proprio patrimonio automobilistico. Un servizio di assistenza esclusivo, dedicato a clienti e collezionisti del Marchio, da oggi prevede anche un processo di certificazione di autenticità. La prima vettura stradale certificata dalè una Mistral 3700, costruita nel marzo 1969, con livrea argento Auteuil. Questa ...

Ultime Notizie dalla rete : via nuovo Il bisogno di collettività, su 'Non lasciarmi sola' di Claudia Rankine ... a causa del suo evidente sovrapporsi con i toni e i modi del saggio, e per via del comporsi di un ... consumate dagli Stati Uniti dall'inizio del nuovo millennio. Significativamente la stessa immagine ...

Covid, Abrignani (Cts): "Obbligo vaccinale unica via per battere il virus" ... Abrignani ha sottolineato che al momento non ci sono ancora dati certi 'per arrivare a conclusioni sulla morbidità e letalità' del nuovo ceppo del virus. Tuttavia, 'non è escluso che possa incidere ...

Cento opere d’arte “tornano a casa”, al via nuovo progetto MiC lextra.news Chelsea, Lukaku: “Andare via è stata una decisione sofferta” “Il Chelsea lo ha cercato con grande voglia, e questo è stato un elemento importante. Oggi l’Inter è prima anche grazie ai nuovi giocatori, quindi si può dire che siamo tutti contenti“.

Tangenziale, primo lotto Domani l’inaugurazione Il ritrovo è previsto intorno alle 14.30 alla rotatoria di via Monza, i partecipanti utilizzeranno i parcheggi ... I lavori per il secondo ed ultimo lotto partiranno con il nuovo anno. Metti mi piace ...

