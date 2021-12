Aggredita e sequestrata l’inviata Rai Lucia Goracci: si trovava in Romania per un servizio sulla senatrice no-vax (Di martedì 14 dicembre 2021) l’inviata Rai Lucia Goracci si trovava in Romania, nella capitale Bucarest, per effettuare un servizio e un’intervista alla senatrice no-vax Diana Iovanovici Sosoaca, di cui abbiamo già avuto modo d parlare in altra occasione (e per cui siamo stati rilanciati da diverse testate rumene). LEGGI ANCHE => La deputata no vax con la maschera di Hannibal Lecter fa discutere il web: chi è e perché l’ha fatto? La parlamentare è famosa per le sue prese di posizione negazioniste nei confronti del Covid e dei vaccini. Ha dell’incredibile quello che, però, è accaduto dopo l’intervista alla senatrice, infatti durante l’intervista la Sosoaca ha cominciato a mostrare un atteggiamento parecchio aggressivo nei confronti dell’inviata ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 14 dicembre 2021)Raisiin, nella capitale Bucarest, per effettuare une un’intervista allano-vax Diana Iovanovici Sosoaca, di cui abbiamo già avuto modo d parlare in altra occasione (e per cui siamo stati rilanciati da diverse testate rumene). LEGGI ANCHE => La deputata no vax con la maschera di Hannibal Lecter fa discutere il web: chi è e perché l’ha fatto? La parlamentare è famosa per le sue prese di posizione negazioniste nei confronti del Covid e dei vaccini. Ha dell’incredibile quello che, però, è accaduto dopo l’intervista alla, infatti durante l’intervista la Sosoaca ha cominciato a mostrare un atteggiamento parecchio aggressivo nei confronti del...

