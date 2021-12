Vitor Baia Porto | «Fiduciosi di passare il turno con la Lazio»

(Di lunedì 13 dicembre 2021), vice presidente del, ha commentato l’accoppiamento con lanel sorteggio di Europa League: le sue parole Le parole di, vice presidente del, sui sorteggi dell’Europa League. Affronteranno la. Le sue parole:– «Ci saranno due partite molto interessanti contro una buona squadra. Si prevede un pareggio duro, simile alla Champions League, ma la fiducia c’è e pensiamo di poterci qualificare. Abbiamo la nostra storia e la nostra qualità, ma dobbiamo mettere in pratica le nostre capacità. Sappiamo che questo sorteggio è un po’ distante dal punto di vista temporale, ma siamodialla fase successiva. Sarà una partita estremamente ...

Advertising

CalcioNews24 : ??Il vice presidente del #Porto ha parlato della #Lazio ?? - LazioNews_24 : #VitorBaia: «Fiduciosi di passare il turno, sul ritorno di #Conçeiçao…» - siamo_la_Roma : ?? Dalla tempesta #Mourinho ne è sempre uscito vincitore ?? Lo Special One ha dovuto combattere contro nemici sia in… - forzaroma : La storia di #Mourinho. Dal caso #VitorBaia al #Tottenham, l’altalena di José #ASRoma - PagineRomaniste : Dal caso Vitor #Baia al #Tottenham. L'altalena di José #ASRoma #GazzettaDelloSport -

Ultime Notizie dalla rete : Vitor Baia

Alfredo Pedullà

Commenta per primo, vicepresidente del Porto , parla del sorteggio di Europa League , coi lusitani che affronteranno la Lazio : 'Ci saranno due partite molto interessanti contro una buona squadra. Si prevede ...Al Porto se la prese con, monumento del Club. Ma la mossa lo portò a vincere i primi trofei della sua carriera. La mossa si è ripetuta al Chelsea quando José andò allo scontro con Ricardo ...La Lazio se la vedrà con il Porto di Conçeiçao nel prossimo doppio confronto di Europa League che andrà in scena il 17 e il 24 febbraio: andata in Portogallo, ...Vitor Baia, vice di Sergio Conçeiçao, ha commentato l’accoppiamento con la Lazio nel sorteggio di Europa League: le sue parole Vitor Baia, vice di Sergio Conçeiçao, ha commentato il sorteggio dei play ...