Ultime Notizie Roma del 13-12-2021 ore 08:10 (Di lunedì 13 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco studio esplosione a Ravanusa se vittime due sopravvissute si cercano tre persone disperse si continua a scavare per trovare i 6 dispersi tra cui una donna al nono mese di gravidanza tra le vittime accertate oltre cento gli sfollati tre i morti disposto il sequestro dell’area la procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta del gas per sapere che nell’ultima settimana non ci sono state segnalazioni di perdite di gas ritornato nel midwest e ci sono 90 vittime accertate una tragedia commenta biden e centinaia i dispersi mentre si sta ancora scavando tra le macerie la città di in Mine Field nel Da chi è stata resa al suolo oltre al Kentucky colpiti gravemente le Noise il Tennessee Arkansas se mi sa ora il Mississippi condoglianze del presidente russo Putin e il presidente americano bidenGran ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 13 dicembre 2021)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco studio esplosione a Ravanusa se vittime due sopravvissute si cercano tre persone disperse si continua a scavare per trovare i 6 dispersi tra cui una donna al nono mese di gravidanza tra le vittime accertate oltre cento gli sfollati tre i morti disposto il sequestro dell’area la procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta del gas per sapere che nell’ultima settimana non ci sono state segnalazioni di perdite di gas ritornato nel midwest e ci sono 90 vittime accertate una tragedia commenta biden e centinaia i dispersi mentre si sta ancora scavando tra le macerie la città di in Mine Field nel Da chi è stata resa al suolo oltre al Kentucky colpiti gravemente le Noise il Tennessee Arkansas se mi sa ora il Mississippi condoglianze del presidente russo Putin e il presidente americano bidenGran ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Nelle ultime due settimane abbiamo ottenuto circa 390mila nuovi vaccinati'. Lo ha detto Nino Cartabellotta, presid… - sole24ore : ??#Coronavirus ultime notizie. @GiovanniToti: in #Liguria dei 25 pazienti in terapia intensiva 24 non vaccinati. ??L… - MoniqueCamarra : RT @MoniqueCamarra: ??13 DIC @ 18:30 CET su Spaces, sono in conversazione con @olgatokariuk Le ultime notizie da #Kyiv- la crisi russa- la… - junews24com : Icardi Juve: contatti col Psg. La possibile offerta di Cherubini per l'argentino - - junews24com : Calciomercato Juve, decisioni prese: in quattro lasciano il club bianconero - -