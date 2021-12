Uccisa a coltellate in casa | compagno fermato per omicidio

Advertising

È stato fermato con l'accusa di omicidio volontario Sandro Sarais, 56 anni, compagno di Mihaela Kleics, la 50enne romenanella sua abitazione a Quartu Sant'Elena. L'uomo è attualmente piantonato dai carabinieri all'ospedale Brotzu di Cagliari. Ha infatti tentato il suicidio, cercando di tagliarsi la ...Leggi anche Orrore in casa, donnae trovata dopo giorni: è caccia al compagno Il corpo di Mihaela Kleics è stato trovato in un lago di sangue sono stati dai carabinieri della ...Il corpo è stato scoperto nel primo pomeriggio in una abitazione in via della Musica a Quartu Sant'Elena a chiamare le forze dell'ordine la sorella della vittima. Nei confronti dell'uomo, al momento, ...L’uomo rintracciato dai carabinieri dopo che la compagna, Mihaela Kleics, 50enne romena, è stata trovata senza vita nella sua abitazione di Quartu Sant’Elena, ha tentato di togliersi la vita. Si è inf ...