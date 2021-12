Trovati altri 3 corpi tre le macerie a Ravanusa | salgono a 6 i morti accertati

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Tredei sei dispersi nell’esplosione a(Agrigento) sono stati ridai Vigili del fuoco, che hanno scavato per tutta la notte. I cadaveri erano sotto ledella palazzina di quattro piani crollata. Mancano all’appello altre tre persone che sono ancora sotto le. Inchiesta sulle fuga di gas a. Cosa ha provocato la rottura della tubatura del metano? La rete di distribuzione del gas, installata nel 1984, era a norma? La manutenzione ordinaria e straordinaria è stata fatta? Come e da chi? E a quando rigli ultimi interventi? C’erano state perdite segnalate nelle settimane scorse sulle quali non si è intervenuto? È stato sottovalutato il pericolo? Con le ricerche dei dispersi ancora in corso, inquirenti ed investigatori ...