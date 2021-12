Tentato omicidio a Roma: 27enne accoltellato in strada (Di lunedì 13 dicembre 2021) Stanno seguendo la pista del Tentato omicidio i Carabinieri che indagano su un accoltellamento avvenuto questa mattina, intorno alle 5, in via Giovanni Battista Scozza. Leggi anche: Roma, i dipendenti sono positivi e il supermercato resta aperto: scatta la sanzione Tentato omicidio a Roma: 27enne accoltellato Un 27enne Romano, con precedenti, questa mattina è stato accoltellato in via Giovanni Battista Scozza, alla periferia di Roma. Il giovane è stato ferito con una coltellata al fianco e portato dal personale sanitario del 118 intervenuto sul posto in ospedale, al Policlinico Casilino, dove è stato refertato con 10 giorni di prognosi. Resta da capire cosa sia successo e spetta ora ai ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 13 dicembre 2021) Stanno seguendo la pista deli Carabinieri che indagano su un accoltellamento avvenuto questa mattina, intorno alle 5, in via Giovanni Battista Scozza. Leggi anche:, i dipendenti sono positivi e il supermercato resta aperto: scatta la sanzioneUnno, con precedenti, questa mattina è statoin via Giovanni Battista Scozza, alla periferia di. Il giovane è stato ferito con una coltellata al fianco e portato dal personale sanitario del 118 intervenuto sul posto in ospedale, al Policlinico Casilino, dove è stato refertato con 10 giorni di prognosi. Resta da capire cosa sia successo e spetta ora ai ...

