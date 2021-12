SPID: cos’è e a cosa serve il sistema di Poste Italiane (Di lunedì 13 dicembre 2021) Molti conoscono e hanno lo SPID di Poste Italiane. Un sistema di identità digitale che, però, ancora pochi comprendono la sua funzionalità. SPID Poste Italiane (AdobeStock)Con l’era digitale sempre più presente e costante nella quotidianità, usare strumenti digitali non deve spaventare. Soprattutto in questo periodo storico, si sente parlare molto dello SPID. Questo può essere connesso a varie aziende ma il più comune fa capo a Poste Italiane. Lo strumento è nato nel 2016 e la sua importanza è cresciuta negli anni. Lo SPID non è altro che un sistema Pubblico di Identità Digitale. Permette di accedere a domande su incentivi statali o altre misure targate INPS o dalle ... Leggi su chenews (Di lunedì 13 dicembre 2021) Molti conoscono e hanno lodi. Undi identità digitale che, però, ancora pochi comprendono la sua funzionalità.(AdobeStock)Con l’era digitale sempre più presente e costante nella quotidianità, usare strumenti digitali non deve spaventare. Soprattutto in questo periodo storico, si sente parlare molto dello. Questo può essere connesso a varie aziende ma il più comune fa capo a. Lo strumento è nato nel 2016 e la sua importanza è cresciuta negli anni. Lonon è altro che unPubblico di Identità Digitale. Permette di accedere a domande su incentivi statali o altre misure targate INPS o dalle ...

