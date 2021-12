Sorteggio Champions | nuovi ottavi | Inter - Liverpool e Villarreal - Juve Ecco tutte le date

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Nyon , 13 dicembre 2021 - Isorteggi per glidiLeague , ripetuti dopo il clamoroso annullamento per un errore tecnico , non sono fortunati come i primi per le italiane: la ...

UEFAcom_it : A seguito di un problema tecnico con il software di un fornitore di servizi esterno che indica quali squadre posson… - juventusfc : Ci siamo! Si inizia! ?? - FBiasin : L’#Inter è passata da una possibilità di passare gli ottavi del 50% (#Ajax) a una del 20% (#Liverpool). A questo p… - ISecolo : Non siete pronti per la dietrologia che arriverà a marzo, secondo la quale con il primo sorteggio l’Inter avrebbe v… - zazoomblog : Champions: il sorteggio fasullo che ha penalizzato le squadre italiane - #Champions: #sorteggio #fasullo -

IL- 'Inter - Liverpool forse è la partita delle partite, anche se pure Real - Psg sarà ... è secondo in Premier League, ha vinto 6e ha il mio amico Klopp come allenatore che sta ......di un fornitore esterno che indica quali squadre non possono giocare tra di loro - questo il tweet dell'UEFA di qualche ore fa - si è verificato un errore materiale neldiLeague. ...E così, dopo un doppio sorteggio che ha scritto una pagina ben poco edificante della storia della UEFA, è stato sancito che sarà il Villareal l'avversario della Juventus negli ottavi di finale della C ...Napoli e Barcellona si affronteranno per i sedicesimi di Europa League il prossimo febbraio - come deciso dall'urna di Nyon questo pomeriggio -, un sorteggio che non va giù al ...