Sorteggi di Champions irregolari! La Uefa | ' Si devono ripetere' | ma il Real non ci sta Ecco perché e quando si terranno

Advertising

forumJuventus : ?? #UCL domani alle 12 i sorteggi ?? Chi vorreste incontrare e chi no? Dite la VoStra! ?? - Eurosport_IT : La Champions League che si accorge che ci sono 14 milioni di futuri alternativi per i sorteggi degli ottavi di fina… - forumJuventus : GdS: 'Champions League, oggi da Nyon i sorteggi. La Juventus testa di serie, rischia di pescare il PSG. Orario e do… - _lenny97 : RT @SkySport: #UCL – Ottavi di finale ? SALISBURGO – BAYERN MONACO SPORTING LISBONA – MAN CITY BENFICA – AJAX CHELSEA – LILLE ATLETICO – M… - Michelangelo14 : Pronostico sui sorteggi di #Champions e #EuropaLeague .... Passa solo una italiana! -

Ultime Notizie dalla rete : Sorteggi Champions

La decisione è arrivata dopo che l'Atletico Madrid aveva presentato ricorso sul sorteggio degli ottavi di. Si era infatti verificata una situazione caotica, a causa del problema con un ...Il caosnon finisce qui, il Real Madrid sta parlando con l'UEFA per chiedere di poter mantenere i Benfica come avversario Clamorosa indiscrezione di Marca, il Real Madrid starebbe chiedendo ...Comunque vada, l'edizione 2021-2022 della Champions League sarà segnata per sempre dal pastrocchio dei sorteggi, falsato da... un errore del software. Buona la seconda, verrebbe da dire.Si ripetono i sorteggi di Champions League per gli ottavi di finale: ecco le avversarie di Juventus e Inter. C’è il caos sorteggi in Champions League: dopo aver pescato gli acc ...