Roma-Spezia 2-0 | Cristante | “Puntiamo a quarto posto | è ancora possibile”

"Siamo stati bravi, siamo entrati con la testa giusta. Abbiamo dominato, facendo qualche minuto ad aspettarli, ma potevamo anche fare più gol". Così Bryan Cristante commenta la vittoria per 2-0 dei giallorossi in Roma-Spezia, valida come posticipo della 17esima giornata di Serie A. Una vittoria che arriva dopo due sconfitte consecutive, e che serve anche a dare morale in vista della sfida di sabato contro l'Atalanta: "Si può sempre fare meglio. Sabato sarà una partita difficilissima, loro stanno alla grande e dovremo dare il 100% per fare punti". E sugli obiettivi stagionali, il centrocampista non cambia il proprio focus: "C'è la possibilità di arrivare al quarto posto, siamo sette/otto squadre a potersela giocare, e chiunque può vincere con chiunque. Abbiamo i due obiettivi di arrivare in fondo alla ...

