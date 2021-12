Roma, finalmente Smalling: torna al gol in Serie A dopo 502 giorni (Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma - finalmente Chris Smalling. Il difensore centrale della Roma sta finalmente tornando ai suoi livelli dopo tanti stop dovuti a infortuni muscolari e un ginocchio che lo ha tormentato per tutta la ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 13 dicembre 2021)Chris. Il difensore centrale dellastando ai suoi livellitanti stop dovuti a infortuni muscolari e un ginocchio che lo ha tormentato per tutta la ...

Tiago Pinto: "Mercato? Sappiamo di cosa abbiamo bisogno" Il general manager della Roma Tiago Pinto ha parlato a Sky: "La prima cosa che può aiutare è vincere oggi. Ho vinto un campionato essendo 7 punti dietro, nel calcio i conti si fanno alla fine della st ...

