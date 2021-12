Roma | 17enne milanese prenota una stanza d’albergo con un green pass falso | denunciato

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 13 dicembre 2021)– Si è presentato alla reception dell’albergo con documenti efalsi. Così un ragazzo di 17 anni, proveniente da Milano, è statodai carabinieri della stazione Rom Eur. Il giovane aveva fornito alla reception dell’hotelto online dei documenti, intestati a persone maggiorenni ma riportanti la sua foto, risultati contraffatti e duecollegati alle identità fittizie. Il ragazzo è così statoa piede libero con le accuse di falsità materiale e ideologica e sostituzione di persone, oltre ad essere sanzionato per la violazione della normativa anti- Covid, ed è stato poi riaffidato al padre. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le ...