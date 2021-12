Regno Unito: Boris Johnson conferma un primo decesso causato dalla variante Omicron (Di lunedì 13 dicembre 2021) Ieri il Regno Unito ha riferito di 1.239 nuovi casi di Omicron, mai così tanti finora e quasi il doppio del giorno precedente Leggi su rainews (Di lunedì 13 dicembre 2021) Ieri ilha riferito di 1.239 nuovi casi di, mai così tanti finora e quasi il doppio del giorno precedente

