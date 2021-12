Pensioni, vertice governo - sindacati in programma per il 20 dicembre (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il governo ha convocato i sindacati, Uil, Cisl e Cgil, per il 20 dicembre, alle 15.30, per discutere di Pensioni. Sul tavolo verranno messi a fuoco anche altri nodi della Manovra: il taglio delle ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 13 dicembre 2021) Ilha convocato i, Uil, Cisl e Cgil, per il 20, alle 15.30, per discutere di. Sul tavolo verranno messi a fuoco anche altri nodi della Manovra: il taglio delle ...

Ultime Notizie dalla rete : Pensioni vertice Pensioni, vertice governo - sindacati in programma per il 20 dicembre Il governo ha convocato i sindacati, Uil, Cisl e Cgil, per il 20 dicembre, alle 15.30, per discutere di pensioni. Sul tavolo verranno messi a fuoco anche altri nodi della Manovra: il taglio delle tasse, considerato dalle parti sociali insufficiente per i ceti medio - bassi, gli ammortizzatori e le ...

Verso lo sciopero del 16, mobilitazione nel settore energetico e chimico Oggi alle ore 16 si terrà un vertice dei quadri e dei delegati di Filctem Cgil e Uiltec Uil con la partecipazione dei segretari ... E chiediamo una riforma che affronti il tema delle pensioni, con scelte ...

Pensioni, aumento degli assegni dal 1° gennaio 2022, cosa cambia Novità in vista sulle pensioni a partire dal 1° gennaio 2022, per chi percepisce un assegno mensile post - lavoro. Ci sarà un aumento della cifra spettante. The post Pensioni, aumento degli assegni da ...

