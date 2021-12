Omicron, scuole in dad a gennaio? Ecco perché dipenderà dai contagi a Natale. Gran Bretagna verso chiusure (Di lunedì 13 dicembre 2021) In Europa si torna a pensare di dover chiudere le scuole, tra le misure di sicurezza allo studio in diversi Paesi c'è anche il ritorno della didattica a distanza: il rientro in classe, a... Leggi su ilmattino (Di lunedì 13 dicembre 2021) In Europa si torna a pensare di dover chiudere le, tra le misure di sicurezza allo studio in diversi Paesi c'è anche il ritorno della didattica a distanza: il rientro in classe, a...

Advertising

antoniomariana6 : @Fabiostefano85 @dottorbarbieri Lo stesso CTS che su omicron attende i dati di UK e Israele, ossia per la decima vo… - Innovandiamo : @AurelianoStingi Primo caso di morte da variante Omicron appena annunciato da quel ?? di BJ. E di sicuro non l'unico… - infoitsalute : Puglia, individuati i primi due casi di variante Omicron. Oggi 436 nuovi casi e un decesso. Scuole chiuse in due co… - EmMicucci : @jacopogrossi1 @Agenzia_Ansa Non sono solo queste restrizioni. Es smartworking e scuole chiuse in anticipo per Nata… - EmMicucci : RT @Ciribini: @MilaSpicola @ideascuola Possiamo affrontare la variante Omicron nelle scuole colla sola vaccinazione, senza ventilazione, fi… -