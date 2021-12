Nuovo record per la Blue Origin di Bezos: portate nello spazio sei persone con un solo lancio (Di lunedì 13 dicembre 2021) Con la missione SN-19, la sesta quest'anno e la terza con equipaggio, Blue Origin ha portato in volo sub orbitale sei passeggeri a bordo del suo New Shepard. A bordo Laura Shepard Churchley, figlia del primo americano nello spazio, Alan Shepard.... Leggi su dday (Di lunedì 13 dicembre 2021) Con la missione SN-19, la sesta quest'anno e la terza con equipaggio,ha portato in volo sub orbitale sei passeggeri a bordo del suo New Shepard. A bordo Laura Shepard Churchley, figlia del primo americano, Alan Shepard....

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo record Ranking ATP: Djokovic dice 351, per Berrettini e Sinner fine anno da Top 10 ... capaci di saltare in un colpo solo 48 posizioni e migliorare il proprio record personale: il russo ... Nuovo "best" anche per il cinese di Taipei Chun - hsin Tseng, finalista nel challenger portoghese, ...

Inter, Lautaro infermabile contro il Cagliari: il Toro s'infiamma con i sardi Ancora una volta contro il Cagliari, Lautaro Martinez si è infiammato trovando la via del gol ben due volte: i numeri del Toro con i sardi La doppietta di Lautaro segna un nuovo record personale per l'argentino (ora 10 gol in campionato, miglior marcatore della squadra), che prima di ieri non era mai andato a segno per ...

Il nuovo record per un nft è dell'artista Pak We Wealth Super Green pass, aumentano i vaccini e anche i tamponi: valori sempre crescenti Numeri record tra vaccini e tamponi dopo l'entrata in vigore del super Green pass. Complici anche i controlli e le multe salate ...

Credit Suisse, nuove nomine in executive board per rilanciarsi dopo gli scandali (Teleborsa) - Credit Suisse, la seconda più grande banca svizzera, ha annunciato una serie di importanti nomine nel proprio executive board, con l'obiettivo di lasciarsi alle spalle un anno ...

