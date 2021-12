Nuovi scienziati in erba: studente beneventano alle Olimpiadi di Informatica (Di lunedì 13 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Uno studente del Liceo Guacci di Benevento, Andrea Compagnone, della classe V sez. A dell’indirizzo Scienze Applicate, ha superato le selezioni nazionali della XXI edizione delle Olimpiadi di Informatica. Le Olimpiadi di Informatica sono una competizione scientifica rivolta agli studenti delle scuole secondarie superiori. In Italia la competizione è gestita dalla AICA, Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico, che quest’anno, per ragioni legate al Covid, ha organizzato on line le selezioni, alle quali hanno partecipato migliaia di studenti di tutta Italia. Le prove, non certo banali da affrontare, consistevano in quattro problemi di notevole complessità (i cui testi sono disponibili sul sito ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 13 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Unodel Liceo Guacci di Benevento, Andrea Compagnone, della classe V sez. A dell’indirizzo Scienze Applicate, ha superato le selezioni nazionali della XXI edizione delledi. Ledisono una competizione scientifica rivolta agli studenti delle scuole secondarie superiori. In Italia la competizione è gestita dalla AICA, Associazione Italiana per l’e il Calcolo Automatico, che quest’anno, per ragioni legate al Covid, ha organizzato on line le selezioni,quali hanno partecipato migliaia di studenti di tutta Italia. Le prove, non certo banali da affrontare, consistevano in quattro problemi di notevole complessità (i cui testi sono disponibili sul sito ...

