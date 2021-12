Messico; Atlas campione a 70 anni da ultimo titolo

(Di lunedì 13 dicembre 2021) L'si è laureatodeldopo 70di attesa grazie alla vittoria ai rigori contro il Leon nella finale di ritorno del campionato. In casa, allo stadio Jalisco di Guadalajara, l'...

L'Atlas si è laureato campione del Messico dopo 70 anni di attesa grazie alla vittoria ai rigori contro il Leon nella finale di ritorno del campionato. In casa, allo stadio Jalisco di Guadalajara, l'Atlas ha pareggiato 1-1 nei tempi regolamentari prima di imporsi 3-1 ai rigori.