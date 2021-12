Lutto per Claudia Gerini: “Sei volata in cielo e lasci amore e ricordi meravigliosi. Fa’ buon viaggio Nonna Emilia” (Di lunedì 13 dicembre 2021) Lutto per Claudia Gerini. Nella giornata di venerdì 10 dicembre, l’attrice romana ha pubblicato su Instagram un lungo post. “Nonna Emilia. Sei volata in cielo e lasci amore e ricordi meravigliosi“, ha esordito a corredo di una una serie di scatti insieme alla Nonna. Poi ha aggiunto: “Fa’ buon viaggio, sei e sarai sempre con me. Ti voglio ricordare con delle foto dolci e spiritose, come eri tu. Una con i tuoi amati occhiali neri”. Tra i tanti messaggi di condoglianze e vicinanza anche quello dell’ex compagno Federico Zampaglione, cantante dei Tiromancino: “Dolce Nonna Emilia”, ha scritto accompagnando il commento con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 dicembre 2021)per. Nella giornata di venerdì 10 dicembre, l’attrice romana ha pubblicato su Instagram un lungo post. “. Seiin“, ha esordito a corredo di una una serie di scatti insieme alla. Poi ha aggiunto: “Fa’, sei e sarai sempre con me. Ti voglio ricordare con delle foto dolci e spiritose, come eri tu. Una con i tuoi amati occhiali neri”. Tra i tanti messaggi di condoglianze e vicinanza anche quello dell’ex compagno Federico Zampaglione, cantante dei Tiromancino: “Dolce”, ha scritto accompagnando il commento con ...

Ultime Notizie dalla rete : Lutto per 10 anni fa la strage di piazza Dalmazia ... partecipando al lutto. Sono passati dieci anni e molto è stato fatto, come ha ricordato l'assessora al welfare Sara Funaro. Il lavoro nelle scuole, l'impegno per una città più accogliente. Ma tanto ...

Toano si ferma per il funerale di Federico Pellini: martedì lutto cittadino. ...e abbatte la copertura di un pozzo per la raccolta delle acque. Il ragazzo esce dall'auto e al buio non vede il buco che lo inghiotte. Una fatalità davvero tragica e sconvolgente. In segno di lutto ...

Protezione civile in lutto per Gianotti È morto a 74 anni lo storico volontario La Provincia di Como Strage di Ravanusa, Diocesi di Agrigento lancia colletta Una colletta per sostenere la comunità di Ravanusa, colpita dal lutto dopo l’esplosione che ha seminato morte e devastazione. A organizzarla è la comunità ecclesiale agrigentina che si stringe alla ...

Incidente in autostrada, Anna Perrella muore carbonizzata: lutto ai Quartieri Spagnoli a Napoli Si chiamava Anna Perrella e viveva ai Quartieri Spagnoli, nel cuore di Napoli, la donna morta carbonizzata in seguito a un incidente avvenuto ...

