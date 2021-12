Iva Zanicchi a un anno dal covid: “Non ho più riacquistato l’olfatto” (Di lunedì 13 dicembre 2021) E’ di certo l’ultimo dei problemi per Iva Zanicchi dopo il covid di non avere riacquistato più l’olfatto ma è uno dei suoi modi per dire che quel maledetto virus esiste. E’ passato più di un anno dal suo contagio e Iva Zanicchi porta ancora i segni dei quel dramma, perché per lei è stato terribile. Al Corriere della Sera ha spiegato che non sente l’odore del brodo la domenica, non sente l’odore del caffè la mattina ma che grazie a Dio canta e respira bene. Di recente l’abbiamo vista in tv padrona di casa del suo show su Canale 5, sorridente e in gran forma ma con tante sofferenze che porta ancora dentro. La Zanicchi ha perso suo fratello, lo ricorda sempre mentre aggiunge che è ancora arrabbiata con tutti. Iva Zanicchi: “Piango la sera in ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 13 dicembre 2021) E’ di certo l’ultimo dei problemi per Ivadopo ildi non averepiùma è uno dei suoi modi per dire che quel maledetto virus esiste. E’ passato più di undal suo contagio e Ivaporta ancora i segni dei quel dramma, perché per lei è stato terribile. Al Corriere della Sera ha spiegato che non sente l’odore del brodo la domenica, non sente l’odore del caffè la mattina ma che grazie a Dio canta e respira bene. Di recente l’abbiamo vista in tv padrona di casa del suo show su Canale 5, sorridente e in gran forma ma con tante sofferenze che porta ancora dentro. Laha perso suo fratello, lo ricorda sempre mentre aggiunge che è ancora arrabbiata con tutti. Iva: “Piango la sera in ...

