Halo Infinite | 343 Industries parla delle novità in arrivo e non solo

(Di lunedì 13 dicembre 2021) 343in un recente intervento è tornata are di, la cui campagna è stata rilasciata pochi giorni fa con il Game Pass, mentre il multiplayer è disponibile da un mese come free to play, soffermandosi su alcuneine funzionalità assenti.: Trae contenuti assenti Giocando la campagna divi capiterà di imbattervi in degli armadietti, al cui interno è possibile trovare dei contenuti cosmetici per lo Spartan, da sfoggiare nel multiplayer. Se siete offline o sconnessi dai servizi di rete, cosa che può capitare con il Quick Resume, gli oggetti in questione non compariranno nell’inventario del multiplayer.Siamo a conoscenza ...

Advertising

Tech_Gaming_it : Halo Infinite: Ecco perchè non si possono rigiocare le missioni della Campagna - infoitscienza : Halo Infinite è un nuovo inizio e una nuova speranza per gli eSport - MuffinFire7u7 : RT @MuffinFire7u7: AI CIRC ?? Halo infinite - GiocareOra : Il multiplayer di Halo Infinite risolve il problema principale e aggiunge quattro nuove playlist… - AH_Carmi88 : @sorola @GavinFree Halo Infinite spoilercast? -

Ultime Notizie dalla rete : Halo Infinite

Nel corso delle ultime ore si sono moltiplicate le segnalazioni di un bug decisamente grave di. Come riportato su ResetEra, nel corso della campagna potrebbe verificarsi una corruzione del file di salvataggio, che obbliga i giocatori a ricominciare da capo. Andiamo con ordine: ...è stato uno dei giochi più attesi dell'anno, finalmente uscito l'8 dicembre sta intrattenendo i giocatori con la sua componente multiplayer e la sua ottima campagna in singolo. Qualcuno ...Come riportato su eurogamer, 343 Industries ha risposto alla domanda sul perchè in Halo Infinite non è possibile rigiocare le missioni. Per ora non potete ...Un incredibile successo per Halo .... Come ha osservato l'analista del settore Daniel Ahmad, Halo Infinite ha superato il più alto numero di giocatori simultanei per un titolo Xbox Game Studios in sol ...