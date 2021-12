GF Vip | continuano le discussioni tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi

(Di lunedì 13 dicembre 2021)è sicuramente tra le protagoniste indiscusse di quest’edizione del GF Vip. L’influencer ora è sotto gli occhi attenti dei telespettatori per via del suo rapporto con Alex Belli. I due, infatti, a far mormorare la Casa con la loro presunta relazione, che tutto sembra oltre che amicizia. E nel frattempo,continua … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

VSovranista : RT @Lucressio: Mamma mia quanti soldi, ( i loro aumenti ,sono di migliaia di euro ) ora si che , potranno permettersi qualche #cenetta ,nei… - Lucressio : Mamma mia quanti soldi, ( i loro aumenti ,sono di migliaia di euro ) ora si che , potranno permettersi qualche… - AlbAuror : RT @ArmoniosiAccent: Continuano con le prese per i fondelli. Negli stadi (all'aperto) la capienza è del 75% A scuola c'è il distanziamento… - LeilaTopino : RT @RAffatigato1: @ZuccheroSugar @ClaudioBaglioni Continuano le serate da vip con cantautori star della canzone italiana ed internazionale… - RAffatigato1 : @ZuccheroSugar @ClaudioBaglioni Continuano le serate da vip con cantautori star della canzone italiana ed internazi… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip continuano

...chiesto l'espulsione della concorrente più discussa di questa edizione mentre altria ... Al momento il Grande Fratello2021 non ha annunciato nessun provvedimento ma siamo sicuri che ...Alcuni vipponi sparlano Miriana per il flirt con Biagio al GFKatia Ricciarelli , Soleil Sorge ,... 2021 Miriana e Biagio , nel frattempo,a confrontarsi sulla complicità che li unisce: "...Gf Vip, brutta pagina per Alfonso Signorini: Stefano Bettarini aveva ragione. Un episodio squallido ha aperto la puntata del reality più seguito della tv italiana Il Grande Fratello Vip, nella sua se ...GF Vip, la frase della gieffina manda in rivolta la casa. Soleil a Sophie: "L'unica cosa che puoi fare è buttarti nell'umido" ...