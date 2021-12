Geotab - L'auto aziendale piace. Anche se... (Di lunedì 13 dicembre 2021) Durante la pandemia le auto assegnate ai dipendenti sono cresciute del 24%, con ben il 49% delle aziende italiane che le offre come benefit aziendale, con grandi differenze geografiche tra il Nord, e Milano in particolare, con ben il 61% delle società meneghine che lo adotta, e il Sud, con il 34% di quelle palermitane e il 42% di quelle napoletane. Queste le principali risultanze di una indagine realizzata da Toluna per Geotab, il colosso mondiale della telematica, su un campione di 700 driver. Secondo questa ricerca l'auto come benefit ha inoltre perso un po' di appeal, visto che in ogni analisi passata era sempre tra i primi posti tra le preferenze degli italiani: in questa invece risulta solo al quinto posto (8%) dopo assicurazione sanitaria (33%), buoni pasto (25%), mensa aziendale (11%) e orario ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 13 dicembre 2021) Durante la pandemia leassegnate ai dipendenti sono cresciute del 24%, con ben il 49% delle aziende italiane che le offre come benefit, con grandi differenze geografiche tra il Nord, e Milano in particolare, con ben il 61% delle società meneghine che lo adotta, e il Sud, con il 34% di quelle palermitane e il 42% di quelle napoletane. Queste le principali risultanze di una indagine realizzata da Toluna per, il colosso mondiale della telematica, su un campione di 700 driver. Secondo questa ricerca l'come benefit ha inoltre perso un po' di appeal, visto che in ogni analisi passata era sempre tra i primi posti tra le preferenze degli italiani: in questa invece risulta solo al quinto posto (8%) dopo assicurazione sanitaria (33%), buoni pasto (25%), mensa(11%) e orario ...

