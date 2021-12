F1, il titolo di Max Verstappen è l’alba di una nuova era. La “new wave” incombe sul Circus (Di lunedì 13 dicembre 2021) Nella giornata di domenica 12 dicembre 2021 Max Verstappen si è laureato Campione del Mondo 2021 di F1 al termine di una stagione contorta e, a tratti, persino violenta. Il Mondiale più lungo di tutti i tempi, con ben 22 GP in calendario, si è alfine risolto in un’autentica finale, come da anni accade nel Campionato Nascar. Non certo attraverso il meccanismo dei “play-off” della serie stock car americana, bensì tramite una serie di situazioni che hanno portato l’olandese e Lewis Hamilton a pari punti al GP di Abu Dhabi. Tanto è stato detto, scritto e discusso in merito alle dinamiche che hanno portato a un’affermazione iridata di cui, però, è doveroso segnalare anche un aspetto temporale. Verstappen è diventato il 34° pilota della storia a fregiarsi del ruolo di Campione del Mondo. È però il primo a essere venuto al mondo dopo il 1987. Non si tratta di ... Leggi su oasport (Di lunedì 13 dicembre 2021) Nella giornata di domenica 12 dicembre 2021 Maxsi è laureato Campione del Mondo 2021 di F1 al termine di una stagione contorta e, a tratti, persino violenta. Il Mondiale più lungo di tutti i tempi, con ben 22 GP in calendario, si è alfine risolto in un’autentica finale, come da anni accade nel Campionato Nascar. Non certo attraverso il meccanismo dei “play-off” della serie stock car americana, bensì tramite una serie di situazioni che hanno portato l’olandese e Lewis Hamilton a pari punti al GP di Abu Dhabi. Tanto è stato detto, scritto e discusso in merito alle dinamiche che hanno portato a un’affermazione iridata di cui, però, è doveroso segnalare anche un aspetto temporale.è diventato il 34° pilota della storia a fregiarsi del ruolo di Campione del Mondo. È però il primo a essere venuto al mondo dopo il 1987. Non si tratta di ...

