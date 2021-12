Esplosione Ravanusa oggi | trovati altri 3 corpi | morti salgono a 6

Advertising

virginiaraggi : Sono vicina alle famiglie delle vittime e dei dispersi coinvolti nella drammatica esplosione di #Ravanusa. Grazie a… - Agenzia_Ansa : Esplosione a Ravanusa, l'appello del sindaco: 'Un disastro, abbiamo bisogno di autobotti'. Carmelo D'Angelo su Face… - emergenzavvf : ?? #Ravanusa (AG), crollo palazzina, segnalate al momento 8 persone disperse. Nell’esplosione coinvolte altre abitaz… - Blasf10 : RT @F_DUva: L'esplosione, le fiamme e poi il crollo. Una tragica notizia ci arriva in queste ore da #Ravanusa. Il mio pensiero va alle vitt… - _luigicontu : RT @Agenzia_Ansa: Tre corpi dei sei dispersi nell'esplosione a Ravanusa (Agrigento) sono stati ritrovati dai Vigili del fuoco, che hanno sc… -

Ultime Notizie dalla rete : Esplosione Ravanusa

Si aggrava il triste bilancio della tragedia di. Dopo una notte di ricerche vane, intorno alle 6.30 i vigili del fuoco hanno trovato in cadaveri di tre persone tra le macerie di. Salgono a sei dunque le vittime accertate. Sarebbero due uomini e una donna . Ma si continua la lotta contro il tempo per cercare gli altri tre dispersi nell'area della devastazione di via ...E poi? 'Al ristorante avevamo avuto appena il tempo per mostrare il Green pass, quando è arrivata una telefonata a mio marito, lo hanno avvertito che c'era stata l'. È sbiancato, non l'...Tre corpi dei sei dispersi nell'esplosione a Ravanusa (Agrigento) sono stati ritrovati dai Vigili del fuoco, che hanno scavato per tutta la notte. I cadaveri erano sotto le macerie ...Tre corpi dei sei dispersi nell'esplosione a Ravanusa (Agrigento) sono stati ritrovati dai Vigili del fuoco, che hanno scavato per tutta la notte. I cadaveri erano sotto le macerie ...