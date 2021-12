EINSTEIN | 100 anni fa il Nobel dato in “ritardo” (Di lunedì 13 dicembre 2021) Non tutti sanno che cento anni fa venne sospesa l’assegnazione del premio Nobel per la fisica. Era il 1921, e secondo il Comitato dell’assemblea svedese nessun nominato di quell’anno si era distinto in una ricerca rilevante. Si decise perciò di rimandare tutto all’anno dopo, e il premio andò ad Albert EINSTEIN. Davvero nel 1921 nessun fisico produsse uno studio o una scoperta di comprovato beneficio per l’umanità? Questa infatti era ed è la richiesta di base imposta dal fondatore del premio, ossia, filantropo Alfred Nobel. E secondo l’accademia svedese questi termini non erano stati rispettati in alcun modo. Ma c’era stato EINSTEIN, per esempio, che proprio in quegli anni aveva lavorato alla relatività… Il Nobel attribuito a ... Leggi su curiosauro (Di lunedì 13 dicembre 2021) Non tutti sanno che centofa venne sospesa l’assegnazione del premioper la fisica. Era il 1921, e secondo il Comitato dell’assemblea svedese nessun nominato di quell’anno si era distinto in una ricerca rilevante. Si decise perciò di rimandare tutto all’anno dopo, e il premio andò ad Albert. Davvero nel 1921 nessun fisico produsse uno studio o una scoperta di comprovato beneficio per l’umanità? Questa infatti era ed è la richiesta di base imposta dal fonre del premio, ossia, filantropo Alfred. E secondo l’accademia svedese questi termini non erano stati rispettati in alcun modo. Ma c’era stato, per esempio, che proprio in quegliaveva lavorato alla relatività… Ilattribuito a ...

Advertising

Mufasa_fasagan : RT @IlSoia: Ok io sono complottista e ho anche altri difetti. Però il mio QI si avvicina a 100 punti, il che non mi rende sicuramente Einst… - IlSoia : Ok io sono complottista e ho anche altri difetti. Però il mio QI si avvicina a 100 punti, il che non mi rende sicur… -