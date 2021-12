Dall’infermiera al professore in pensione: chi sono le vittime della tragedia di Ravanusa (Di lunedì 13 dicembre 2021) sono sette le persone morte a causa dell’esplosione che ha distrutto quattro edifici nel paese in provincia di Agrigento. Due di loro erano in attesa del primo figlio. Molti erano imparentati tra loro. Ancora due i dispersi Leggi su tg24.sky (Di lunedì 13 dicembre 2021)sette le persone morte a causa dell’esplosione che ha distrutto quattro edifici nel paese in provincia di Agrigento. Due di loro erano in attesa del primo figlio. Molti erano imparentati tra loro. Ancora due i dispersi

Advertising

statodelsud : Dall’infermiera al professore in pensione: chi sono le vittime della tragedia di Ravanusa - Pino__Merola : Dall’infermiera al professore in pensione: chi sono le vittime della tragedia di Ravanusa - Profilo3Marco : RT @SkyTG24: Dall’infermiera al professore in pensione: chi sono le vittime della tragedia di Ravanusa - infoitinterno : Dall’infermiera al professore in pensione: chi sono le vittime della tragedia di Ravanusa - volalibera1 : RT @SkyTG24: Dall’infermiera al professore in pensione: chi sono le vittime della tragedia di Ravanusa -