Correre e fare sport in aree inquinate riduce i benefici dell’esercizio fisico: “Scomparsi gli effetti positivi sul cervello”. Lo studio (Di lunedì 13 dicembre 2021) Le persone che svolgono attività fisiche intense, come fare jogging o praticare sport competitivi, e che lo fanno in aree con maggiore inquinamento atmosferico, possono avere meno benefici per la loro salute cerebrale rispetto a chi fa movimento in aree senza smog. A dirlo è il nuovo studio realizzato dall’Università dell’Arizona a Tucson pubblicato sulla rivista scientifica Neurology e riferito dall’Ansa. “L’esercizio fisico fatto energicamente può aumentare l’esposizione all’inquinamento atmosferico e studi precedenti hanno già mostrato effetti negativi dell’inquinamento sul cervello“, ha detto l’autrice dello studio, Melissa Furlong, ricercatrice dell’Università dell’Arizona a Tucson. “Abbiamo dimostrato che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 dicembre 2021) Le persone che svolgono attività fisiche intense, comejogging o praticarecompetitivi, e che lo fanno incon maggiore inquinamento atmosferico, possono avere menoper la loro salute cerebrale rispetto a chi fa movimento insenza smog. A dirlo è il nuovorealizzato dall’Università dell’Arizona a Tucson pubblicato sulla rivista scientifica Neurology e riferito dall’Ansa. “L’eserciziofatto energicamente può aumentare l’esposizione all’inquinamento atmosferico e studi precedenti hanno già mostratonegativi dell’inquinamento sul“, ha detto l’autrice dello, Melissa Furlong, ricercatrice dell’Università dell’Arizona a Tucson. “Abbiamo dimostrato che ...

Advertising

FQMagazineit : Correre e fare sport in aree inquinate riduce i benefici dell’esercizio fisico: “Scomparsi gli effetti positivi sul… - startup_italia : 'Ho lasciato la @NASA perché cercavo gente che si muovesse più velocemente, che volesse correre, e per questo ho sc… - loveandthecity_ : Io a Capodanno non voglio fare niente perché non voglio correre il rischio di trovarmi a una cena con gente non vac… - daniel_limardi : @Ash_San_23 Non la digerirà, ma è un gran signore. Al di la dell eccentricità nel vestire ecc, è un vero gentleman… - zuler01 : @GiovanniToti Ho chiamato il numero dell' assistenza domiciliare mi hanno detto che hanno poche squadre che possono… -