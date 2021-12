Champions League, buon sorteggio per Juventus e Inter (Di lunedì 13 dicembre 2021) E' andata bene, sarebbe ridicolo affermare il contrario. Così come sarebbe azzardato scrivere adesso che Juventus e Inter hanno un piede nei quarti di finale della Champions League in virtù di un sorteggio per gli ottavi certamente benevolo, almeno sulla carte. Lo Sporting Lisbona pescato dai bianconeri, che erano teste di serie avendo vinto il proprio girone, e l'Ajax accoppiato ai nerazzurri rappresentano quasi il meglio possibile. E' vero, in giro c'erano rispettivamente Salisburgo e Lille che stuzzicavano la fantasia, ma se si compila l'elenco delle corazzate evitate non si può certo sostenere che ad Allegri e Inzaghi sia andata male Anche perché l'urna di Nyon si è sbizzarrita nel mettere insieme altre pretendenti la vittoria finale, creando una gara ad eliminazione che costerà la corsa europea a ... Leggi su panorama (Di lunedì 13 dicembre 2021) E' andata bene, sarebbe ridicolo affermare il contrario. Così come sarebbe azzardato scrivere adesso chehanno un piede nei quarti di finale dellain virtù di unper gli ottavi certamente benevolo, almeno sulla carte. Lo Sporting Lisbona pescato dai bianconeri, che erano teste di serie avendo vinto il proprio girone, e l'Ajax accoppiato ai nerazzurri rappresentano quasi il meglio possibile. E' vero, in giro c'erano rispettivamente Salisburgo e Lille che stuzzicavano la fantasia, ma se si compila l'elenco delle corazzate evitate non si può certo sostenere che ad Allegri e Inzaghi sia andata male Anche perché l'urna di Nyon si è sbizzarrita nel mettere insieme altre pretendenti la vittoria finale, creando una gara ad eliminazione che costerà la corsa europea a ...

