Centrosinistra: Calenda, ‘inutile parlare di campo largo, non c’è’ (Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma, 13 dic (Adnkronos) – Nel collegio di Roma centro dove si voterà per le suppletive per la Camera “io, nonostante fossimo primo partito con il 32%, ho levato la mio candidata, bravissima, e ho detto cerchiamo insieme. Il Pd è andato dritto, immagino lo steso Iv. Se questo è il modo di lavorare è inutile parlare di campo largo, il campo largo non c’è”. Lo ha detto Carlo Calenda a Agorà. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma, 13 dic (Adnkronos) – Nel collegio di Roma centro dove si voterà per le suppletive per la Camera “io, nonostante fossimo primo partito con il 32%, ho levato la mio candidata, bravissima, e ho detto cerchiamo insieme. Il Pd è andato dritto, immagino lo steso Iv. Se questo è il modo di lavorare è inutiledi, ilnon c’è”. Lo ha detto Carloa Agorà. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

fattoquotidiano : Conte: “Uscite di Renzi e Calenda sguaiate e saccenti. Campo largo del centrosinistra? Così diventa un campo di bat… - TV7Benevento : Centrosinistra: Calenda, 'inutile parlare di campo largo, non c'è'... - JoeWolve : @nnnariooo @cclatwe @La_manina__ Quelli da criticare tutti i giorni sarebbero dall'altra parte però... a destra. P… - Simone98RC : @Sandor_Petini @EnricoLetta Il PD a mio avviso neppure può essere categorizzato come partito di centrosinistra. Pot… - adriano1949 : @JimmyMcGill70 Non credo proprio che la causa sia la defezione di #Renzi e #Calenda quanto all’innaturale unione co… -

Ultime Notizie dalla rete : Centrosinistra Calenda La partita del Colle ...inquilino del Colle potrebbe essere eletto senza i voti del più grande partito del centrosinistra. ... ITALIA VIVA E AZIONE RENZI E CALENDA PRONTI A FAR L'AGO DELLA BILANCIA Matteo Renzi ha recapitato il ...

Il Pd finge di volere candidati unitari, ma poi prevale l'apparato della ditta ...un laboratorio per provare sul serio a mettere in piedi una vera coalizione di centrosinistra, ...quello " memorabile " della fuga di Giuseppe Conte appena apparve la candidatura di Carlo Calenda, la ...

Centrosinistra: Calenda, 'inutile parlare di campo largo, non c'è' Il Sannio Quotidiano Quirinale: Calenda, ‘sì a presidente centrodestra, la Cartabia non è di sinistra’ Lo ha detto Carlo Calenda a Agorà, su Raitre. “La Cartabia non è certamente una personalità di sinistra, è una personalità che da quel punto di vista è più vicina a quell’area che alla sinistra -ha ...

Centrosinistra: Calenda, ‘inutile parlare di campo largo, non c’è’ Roma, 13 dic (Adnkronos) – Nel collegio di Roma centro dove si voterà per le suppletive per la Camera “io, nonostante fossimo primo partito con il 32%, ho levato la mio candidata, bravissima, e ho det ...

...inquilino del Colle potrebbe essere eletto senza i voti del più grande partito del. ... ITALIA VIVA E AZIONE RENZI EPRONTI A FAR L'AGO DELLA BILANCIA Matteo Renzi ha recapitato il ......un laboratorio per provare sul serio a mettere in piedi una vera coalizione di, ...quello " memorabile " della fuga di Giuseppe Conte appena apparve la candidatura di Carlo, la ...Lo ha detto Carlo Calenda a Agorà, su Raitre. “La Cartabia non è certamente una personalità di sinistra, è una personalità che da quel punto di vista è più vicina a quell’area che alla sinistra -ha ...Roma, 13 dic (Adnkronos) – Nel collegio di Roma centro dove si voterà per le suppletive per la Camera “io, nonostante fossimo primo partito con il 32%, ho levato la mio candidata, bravissima, e ho det ...