Beautiful | Shauna vive con Eric in casa | Quinn è gelosissima

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Vediamo meglio insieme che cosa ci aspetta per l’appuntamento odierno della soap opera amana per eccellenza. Anche oggi, 13 dicembre, possiamo assistere ad un nuovo appuntamento con Beautifiul, dove le storie della famiglia Forrester sono sempre più intrecciate tra loro. LEGGI ANCHE —> Un posto al sole: Rossella è arrabbiatissima con i genitori Cerchiamo di capire come maisi trova adiForrester e che cosa si nasconde dietro.: cosa sta succedendo? Iniziamo con il dire che Thomas parlando con Finn dichiarerò di aver avuto alcuni segnali precisi da parte di Hope. Perchè, per la sua mente, la ragazza ha deciso di scegliere lui, stanca del comportamento del marito Liam. Però, anche se Finn ha legato molto con Thomas ovviamente non crede alle sue parole, e ...

... Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 13 dicembre 2021 Nella puntata didi oggi - ... ma Quinn scoprirà che sta segretamente ospitando la sua ex alleata,. Eric, comprensivo nei ...Quinn scopre che Eric ospita. Nella Puntata didel 13 dicembre 2021 Purtroppo con Eric non andrà come sperato , non solo il Forrester non avrà intenzione di ascoltarla , ma Quinn ...Scopriamo le anticipazioni della puntata di Beautiful che andrà in onda oggi, 13 dicembre 2021 su Canale 5. La protagonista della puntata sarà Quinn, che apparirà incredula. Ma vediamo cosa accadrà ne ...Contro il volere di Liam, Hope va a casa di Thomas per vedere con i suoi occhi la replica a grandezza naturale di se stessa Più tardi Liam ostacola accidentalmente un bacio tra L ...