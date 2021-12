Azerion verso la quotazione in Borsa

(Di lunedì 13 dicembre 2021), società di media e intrattenimento digitale in forte crescita, ed EFIC1, società europea di acquisizioni a scopo speciale (SPAC) lanciata nel marzo 2021 dall’ex CEO di Commerzbank Martin Blessing, annunciano congiuntamente di aver raggiunto un accordo per creare un’aggregazione aziendale che portaa diventare una società quotata in. La newco si chiameràGroup NV e inizierà le contrattazioni sul listino Euronext delladi Amsterdam all’inizio di febbraio del 2022. Con un valore aziendale di 1,3 miliardi di euro, la fusione aziendale fraed EFIC1 rafforzerà il posizionamento dicome potenza europea nel settore dell’intrattenimento digitale (ricavi netti di 83,5 milioni di euro nel terzo trimestre del 2021) facilitando ...

