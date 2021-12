39enne No Vax muore di Covid a Trento. Gli amici: "Il virus non esiste vero?" (Di lunedì 13 dicembre 2021) Ha perso la vita a 39 anni a causa del Covid presso l’ospedale Santa Chiara di Trento. Si tratta di un uomo non vaccinato che, secondo quanto riferito dall’azienda sanitaria locale, non aveva pregressi problemi di salute. A riportare la notizia è il Corriere della Sera, che scrive: Il 39enne non era immunizzato e sebbene i famigliari si trincerino dietro il silenzio, la sua pare fosse una scelta ... In tanti sono gli amici che gli scrivono sulla pagina Facebook, dove lui non più tardi del 7 dicembre sorrideva delle regole del Green pass. Un amico però, forse per la rabbia di averlo perso così presto, sulla sua bacheca scrive: “Riposa in pace amico mio, il Covid non esiste vero?”. Quello di Trento è il secondo caso in pochi giorni, dopo la morte del ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 13 dicembre 2021) Ha perso la vita a 39 anni a causa delpresso l’ospedale Santa Chiara di. Si tratta di un uomo non vaccinato che, secondo quanto riferito dall’azienda sanitaria locale, non aveva pregressi problemi di salute. A riportare la notizia è il Corriere della Sera, che scrive: Ilnon era immunizzato e sebbene i famigliari si trincerino dietro il silenzio, la sua pare fosse una scelta ... In tanti sono gliche gli scrivono sulla pagina Facebook, dove lui non più tardi del 7 dicembre sorrideva delle regole del Green pass. Un amico però, forse per la rabbia di averlo perso così presto, sulla sua bacheca scrive: “Riposa in pace amico mio, ilnon?”. Quello diè il secondo caso in pochi giorni, dopo la morte del ...

