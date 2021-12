Vito Coppola? No: Arisa in lacrime: si volta e crolla. Che le fa trovare davanti la Carlucci | Video (Di domenica 12 dicembre 2021) Le lacrime di Arisa: a Ballando con le stelle gli autori e Milly Carlucci si giocano la carta delle emozioni e mandano sul palco, a sorpresa, il papà di Rosalba Pippa, questo il nome all'anagrafe della cantante abruzzese, per farlo ballare in coppia con la figlia un travolgente e commovente passo a due. Commovente per la stessa diretta interessata, che si aspettava il cambio di partner in scena, ma non sapeva chi sarebbe stato. La Carlucci le aveva anticipato che la prova sarebbe stata una "staffetta" tra il suo maestro e partner Vito Coppola e un ospite speciale. Per alcuni secondi Arisa resta ansimante e in silenzio, da sola, al centro del palco. Dal buio, alle sue spalle, ecco arrivare lentamente un signore. Quando lei lo vede, è una raffica di ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 12 dicembre 2021) Ledi: a Ballando con le stelle gli autori e Millysi giocano la carta delle emozioni e mandano sul palco, a sorpresa, il papà di Rosalba Pippa, questo il nome all'anagrafe della cantante abruzzese, per farlo ballare in coppia con la figlia un travolgente e commovente passo a due. Commovente per la stessa diretta interessata, che si aspettava il cambio di partner in scena, ma non sapeva chi sarebbe stato. Lale aveva anticipato che la prova sarebbe stata una "staffetta" tra il suo maestro e partnere un ospite speciale. Per alcuni secondiresta ansimante e in silenzio, da sola, al centro del palco. Dal buio, alle sue spalle, ecco arrivare lentamente un signore. Quando lei lo vede, è una raffica di ...

