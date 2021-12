Vidal su cessione Sampdoria: «Con Vialli ci siamo sentiti più volte» (Di domenica 12 dicembre 2021) Gianluca Vidal, trustee del Trust Rosan, ribadisce la tempistica per la cessione della Sampdoria: le sue parole Gianluca Vidal parla delle tempistiche per la cessione della Sampdoria. Le parole del trustee del Trust Rosan a Tuttosport: POSSIBILI ACQUIRENTI – «Ci sono cinque manifestazioni di interesse per la Sampdoria. Qualcuno sostiene che mi inventi tuto ma non è il mio carattere, i nomi sono coperti da riservatezza. A breve sono fissate le video conferenze di approfondimento. Voglio vedere chi vuole comprare, se ha davvero i soldi e se i soldi sono puliti. A quel punto mi siedo al tavolo». Vialli – «Vialli è una persona squisita, ho conosciuto lui con Dinan, Knaster e Zanetton in quella vicenda. Ha il mio numero di telefono, ci ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 12 dicembre 2021) Gianluca, trustee del Trust Rosan, ribadisce la tempistica per ladella: le sue parole Gianlucaparla delle tempistiche per ladella. Le parole del trustee del Trust Rosan a Tuttosport: POSSIBILI ACQUIRENTI – «Ci sono cinque manifestazioni di interesse per la. Qualcuno sostiene che mi inventi tuto ma non è il mio carattere, i nomi sono coperti da riservatezza. A breve sono fissate le video conferenze di approfondimento. Voglio vedere chi vuole comprare, se ha davvero i soldi e se i soldi sono puliti. A quel punto mi siedo al tavolo».– «è una persona squisita, ho conosciuto lui con Dinan, Knaster e Zanetton in quella vicenda. Ha il mio numero di telefono, ci ...

