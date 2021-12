Uomini e Donne, Vasco Rossi pazzo per un cavaliere del trono over (Di domenica 12 dicembre 2021) Anche a Vasco Rossi è giunta la voce: Alessandro, noto 91enne cavaliere del trono over di Uomini e Donne, va letteralmente pazzo per le sue canzoni, che chiede sempre a Maria De Filippi di ballare a centro studio. E così il cantante ha deciso di esporsi facendo un gesto bellissimo. Nel giorno del compleanno di Alessandro, infatti, gli ha fatto pubblicamente gli auguri su Instagram, definendolo “il più grande della combriccola”. Un gesto molto bello, quello del cantante, che di certo non ha lasciato indifferente il maturo cavaliere. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Uomini e Donne, Tara Gabrieletto al veleno su Cristian Gallella In un intervento, l’ex corteggiatrice si apre sulla sua ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 12 dicembre 2021) Anche aè giunta la voce: Alessandro, noto 91ennedeldi, va letteralmenteper le sue canzoni, che chiede sempre a Maria De Filippi di ballare a centro studio. E così il cantante ha deciso di esporsi facendo un gesto bellissimo. Nel giorno del compleanno di Alessandro, infatti, gli ha fatto pubblicamente gli auguri su Instagram, definendolo “il più grande della combriccola”. Un gesto molto bello, quello del cantante, che di certo non ha lasciato indifferente il maturo. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…, Tara Gabrieletto al veleno su Cristian Gallella In un intervento, l’ex corteggiatrice si apre sulla sua ...

Advertising

elenabonetti : Le politiche familiari sono efficaci se stabili nel tempo e attivano processi che accompagnano gli investimenti e i… - Pres_Casellati : Profondamente addolorata per la morte in servizio dell'assistente capo della #Poliziastradale Maurizio Tuscano, esp… - robersperanza : Oggi nella Giornata Internazionale dei Diritti Umani, iI Comitato Interministeriale per i Diritti Umani ha voluto r… - xeleonoraaa : RT @nzanna98: Volevo esprimere il mio pensiero sulla questione della carrozza per donne dopo averci riflettuto e aver letto le opinioni di… - VaiColTamarrese : RT @trashloger: Raga io capisco le critica perché è assurdo parlare di ste cose nel 2021 ma 1. attualmente questa è la soluzione più veloce… -