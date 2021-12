Ultime Notizie Roma del 12-12-2021 ore 10:10 (Di domenica 12 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale ancora una buona domenica dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio tragedia ieri sera a Ravanusa nell’agrigentino una ingente perdita di gas nella rete di metano ha causato un’esplosione che ha provocato il crollo di Tricase il danneggiamento di altre 42 sono estratte vive dalle macerie mentre un uomo è morto ancora otto le persone disperse tra cui una giovane incinta che avrebbe dovuto partorire mercoledì tra i dispersi non ci sono bambini come era trapelata all’inizio secondo le prime informazioni e fare dei mescola deflagrazione potrebbe essere stato anche l’ascensore di una delle palazzine Ma i vigili del fuoco Non escludono alcuna ipotesi di a 5 mesi dalla seconda iniezione elettrica del vaccino nel venire i compiti scende dal 74 al 39% resta invece alta al 93% la copertura da forno intere della malattia il rischio di ... Leggi su romadailynews (Di domenica 12 dicembre 2021)dailynews radiogiornale ancora una buona domenica dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio tragedia ieri sera a Ravanusa nell’agrigentino una ingente perdita di gas nella rete di metano ha causato un’esplosione che ha provocato il crollo di Tricase il danneggiamento di altre 42 sono estratte vive dalle macerie mentre un uomo è morto ancora otto le persone disperse tra cui una giovane incinta che avrebbe dovuto partorire mercoledì tra i dispersi non ci sono bambini come era trapelata all’inizio secondo le prime informazioni e fare dei mescola deflagrazione potrebbe essere stato anche l’ascensore di una delle palazzine Ma i vigili del fuoco Non escludono alcuna ipotesi di a 5 mesi dalla seconda iniezione elettrica del vaccino nel venire i compiti scende dal 74 al 39% resta invece alta al 93% la copertura da forno intere della malattia il rischio di ...

