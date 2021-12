Supergigante di sci alpino | Brignone da record | “Una vittoria voluta e sudata ”

(Di domenica 12 dicembre 2021) Straordinaria Federicache è entrata nell’Olimpo dello sciitaliano grazie alla diciassettesimain Coppa del Mondo in carriera, ottenuta neldi Sainkt Moritz, che le ha permesso di staccare la leggenda Deborah Compagni -17 a 16 -, come l’azzurra con più vittorie nel massimo circuito. La campionessa valdostana, dominatrice assoluta in una gara condizionata dal forte vento che ha fatto abbassare la partenza di 400 metri, si è imposta nettamente, facendo la differenza sulle curve del tracciato elvetico con il tempo di 57”81. La 31enne carabiniera è così diventata anche l’atleta più vincente di sempre neldi Coppa del Mondo, con cinque vittorie, superando la compagna di squadra Sofia Goggia ferma a quattro. Elena Curtoni (foto@Fisi ...

Straordinaria Federica Brignone che è entrata nell'Olimpo delloalpino italiano grazie alla diciassettesima vittoria in Coppa del mondo in carriera, ottenuta neldi Sainkt Moritz, che le ha permesso di staccare la leggenda Deborah Compagni - 17 a ...Altra giornata strepitosa per l'Italsci al femminile. A S. Moritz vittoria per Federica Brignone neldavanti all'altra azzurra Elena Curtoni . Sul podio anche la statunitense Mikaela Shiffrin , leader della classifica generale. Per la 31enne un risultato storico, perché con il 17° ...Federica Brignone nella storia: vittoria e primato italiano, La campionessa con l'ultima vittoria supera la leggenda Deborah Compagnoni ...Federica Brignone ha ottenuto la 17ma vittoria in Coppa del Mondo con il successo odierno in supergigante a St. Moritz: oggi l'azzurra centra il 45° podio complessivo in carriera, ritoccando tra le al ...