(Di domenica 12 dicembre 2021) In occasione della Giornata dedicata alle, da calendario il 12 dicembre, il Palazzo municipale di– oggi, 12 dicembre 2021 – si colora di verde. L’Amministrazione comunale del sindaco Domenico Petrini aderisce all’iniziativa di sensibilizzazione sociale che l’associazione “Penelope Lazio ODV “ (familiari e amici delle) promuove, al fine di “non abbassare i riflettori” sui loro cari. Complimenti, veri e sinceri, per la sensibilità istituzionale che, giorno dopo giorno, si palesa nel nuovo corso del governo locale nella cittadina di. su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Subiaco, si ricordano le persone scomparse -

Ultime Notizie dalla rete : Subiaco ricordano

Il Corriere della Città

I Monumenti ai cadutianche le missioni di Pace ed il ruolo insostituibile delle Forze ... oltre al capitano cappellano don pacifico Arcangeli, il cappellano Padre Geremia, il ...Le imponenti statue all'ingresso del paeseil duello, legato alla lunga lotta tra Papato ... in cammino daa Montecassino, passò proprio per Guarcino. Sempre sulla scia del viaggiare ...Ad Arsoli, nel cuore della Valle dell’Aniene, il museo diffuso e itinerante si arricchisce di nuovi oggetti e particolari che ricordano le tradizioni della civiltà conradina contadine ...Una supernonna di Marano Equo, paese vicino Subiaco, ha compiuto 105 anni ha sconfitto in oltre un secolo tutti i virus dal Covid19 alla Spagnola. La vegliarda Margherita Fiorenza, nata il ...