Spider-Man: No Way Home: Tom Holland, Zendaya e quel "rumoroso" incidente sul set: "È stato terribile" (Di domenica 12 dicembre 2021) Tom Holland ha raccontato di essersi lasciato sfuggire una flatulenza addosso a Zendaya durante le riprese di Spider-Man: No Way Home. Anche i supereroi sono semplici esseri umani, in effetti. A dimostrare questo assunto ci pensa il racconto che Tom Holland ha fatto di un particolare incidente avvenuto sul set di Spider-Man: No Way Home che ha avuto anche Zendaya come protagonista. Nel corso della sua partecipazione a SiriusXM, Tom Holland ha raccontato di essersi lasciato sfuggire una flatulenza durante le riprese di uno stunt particolarmente complesso in Spider-Man: No Way Home. Qual è il versante tragicomico della vicenda? Il ragazzo ha scoreggiato davanti a Zendaya ... Leggi su movieplayer (Di domenica 12 dicembre 2021) Tomha raccontato di essersi lasciato sfuggire una flatulenza addosso adurante le riprese di-Man: No Way. Anche i supereroi sono semplici esseri umani, in effetti. A dimostrare questo assunto ci pensa il racconto che Tomha fatto di un particolareavvenuto sul set di-Man: No Wayche ha avuto anchecome protagonista. Nel corso della sua partecipazione a SiriusXM, Tomha raccontato di essersi lasciato sfuggire una flatulenza durante le riprese di uno stunt particolarmente complesso in-Man: No Way. Qual è il versante tragicomico della vicenda? Il ragazzo ha scoreggiato davanti a...

Advertising

cinefilosit : Spider-Man: i migliori film sull'Uomo Ragno, secondo Ranker #ilovecinefilos - freepo199 : RT @Screenweek: Spider-Man: Across the Spider-Verse (Part One) è il titolo della prima parte del sequel di Spider-Man: Un Nuovo Universo, l… - michepalo : RT @chovsen_: c'è spider man far from home su tv8 - emloveslou_ : scusate ma spider man in italiano non si può sentire - serotoniride : vi leggo organizzarvi tra un professore e spider man e dovrei sentirmi sollevata ma in realtà mi dispiace perché no… -